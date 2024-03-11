На Донецком направлении воины 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На записи можно заметить детонацию боекомплекта врага после уничтожения установки.

Удар наносился FPV-дроном.

Судя по сообщениям 46 бригады, она выполняет боевые задачи в районе Донецка.

СПРАВКА Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

24 февраля 47 бригада уничтожала "Солнцепек" под Авдеевкой. Также еще одна система была поражена 7 марта.

1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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