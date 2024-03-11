На Донецькому напрямку воїни 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ знищили чергову російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео було опубліковано пресслужбою Генерального штабу Збройних Сил України.

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На записі можна побачити детонацію боєкомплекту ворога після знищення установки.

Удар завдавали FPV-дроном.

Зважаючи на повідомлення 46 бригади, вона виконує бойові завдання в районі Донецька.

ДОВІДКА Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян.

24 лютого 47 бригада знищувала "Солнцепек" під Авдіївкою. Також ще одну систему було уражено 7 березня.

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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