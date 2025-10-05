Патрульная полиция Львовщины опубликовала кадры, снятые после российского комбинированного удара по области 5 октября.

На кадрах правоохранители и чрезвычайники разбирают завалы и помогают гражданским, пострадавшим от атаки.

"Полицейские также обеспечивают охрану мест попаданий и способствуют работе спасательных служб", – отметили в ведомстве.

По его данным, по состоянию на около 20:00 5 октября разбор завалов в селе Лапаевка продолжался.

"Целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения", – отметили в патрульной полиции.

Ранее стало известно, что в Лапаевке из-за атаки РФ был разрушен жилой дом. На месте удара погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девочка. Также известно о восьми пострадавших в области.

Это была самая масштабная атака на Львовщину с начала полномасштабного вторжения РФ, отмечал руководитель военной администрации Максим Козицкий.

"В зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "шахедов" и 23 крылатые ракеты", – сообщал чиновник.