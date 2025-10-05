Патрульна поліція Львівщини опублікувала кадри, зафільмовані після російського комбінованого удару по області 5 жовтня.

На кадрах правоохоронці та надзвичайники розбирають завали та допомагають цивільним, постраждалим від атаки.

"Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють роботі рятувальних служб", – зауважили в відомстві.

За його даними, станом на близько 20:00 5 жовтня розбір завалів у селі Лапаївка продовжувався.

"Ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти життєзабезпечення", – наголосили у патрульній поліції.

Раніше стало відомо, що у Лапаївці через атаку РФ було зруйновано житловий будинок. На місці удару загинула родина з чотирьох людей, у тому числі 15-річна дівчинка. Також відомо про вісьмох постраждалих в області.

Це була наймасштабніша атака на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення РФ, зауважував керівник військової адміністрації Максим Козицький.

"У зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 "шахедів" і 23 крилаті ракети", – повідомляв чиновник.