"Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем", – сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
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"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории", – сказал президент.
Он подчеркнул, что "освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день".
Сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский сказал, что Бахмут стал "крепостью" и "живой стеной", и ВСУ продолжают защищать эту территорию, чтобы Украина готовилась к освобождению от россиян всех временно оккупированных земель.
- В Украине уничтожено около половины российского парка современных танков Т-72Б и Т-72Б3М, сообщает доклад британского Международного института стратегических исследований (IISS).
- За 14 февраля ВСУ уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы.
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