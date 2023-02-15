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Попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 23:10
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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"Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем", – сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день".

Сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский сказал, что Бахмут стал "крепостью" и "живой стеной", и ВСУ продолжают защищать эту территорию, чтобы Украина готовилась к освобождению от россиян всех временно оккупированных земель. 

Смотрите также: В районе Бахмута украинские пограничники отбили штурм россиян  видео ближнего боя

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский война деоккупация видеообращение
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