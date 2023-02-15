"Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем", – сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, "морпеха". И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день".

Сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский сказал, что Бахмут стал "крепостью" и "живой стеной", и ВСУ продолжают защищать эту территорию, чтобы Украина готовилась к освобождению от россиян всех временно оккупированных земель.

В Украине уничтожено около половины российского парка современных танков Т-72Б и Т-72Б3М, сообщает доклад британского Международного института стратегических исследований (IISS).

За 14 февраля ВСУ уничтожили 690 россиян, 18 единиц техники и четыре артиллерийские системы.

Смотрите также: В районе Бахмута украинские пограничники отбили штурм россиян – видео ближнего боя

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.