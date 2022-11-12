Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Один из российских пропагандистских телеканалов выложил в сеть видео с моментом взрыва на мосту Каховской ГЭС, который устроили россияне при отступлении с правого берега Днепра.

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На опубликованных накануне спутниковых фотографиях видно, что в результате взрыва уничтожены три пролета моста.

Это был один из трех мостов в Херсонской области, соединявший правый и левый берега Днепра.

Отступая из Херсона, Россия взорвала и несколько пролетов Антоновского моста , ранее серьезно поврежденного украинскими обстрелами.

20 октября президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, к тому же, временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

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Андрій Водяний

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