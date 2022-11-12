Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Один из российских пропагандистских телеканалов выложил в сеть видео с моментом взрыва на мосту Каховской ГЭС, который устроили россияне при отступлении с правого берега Днепра.
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На опубликованных накануне спутниковых фотографиях видно, что в результате взрыва уничтожены три пролета моста.
Это был один из трех мостов в Херсонской области, соединявший правый и левый берега Днепра.
Отступая из Херсона, Россия взорвала и несколько пролетов Антоновского моста, ранее серьезно поврежденного украинскими обстрелами.
- 20 октября президент Владимир Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, к тому же, временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
- 21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".
- 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
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