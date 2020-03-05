Рада рассматривает увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки: видеотрансляция

Сегодня, 5 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором рассматривает вопрос о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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Постановление о недоверии генпрокурору подписали 158 нардепов. В нем сказано, что "есть все основания говорить о низкой эффективности" выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности.

За более чем полгода пребывания в должности, считают депутаты, генпрокурор не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование, в том числе по топ-чиновникам, не доведено до конца.

Докладывает проект постановления на заседании Рады нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

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