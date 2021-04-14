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"Россияне изучают наше поведение". Киборг Костенко объяснил агрессию России: видео видео

14.04.2021, 00:12
Роман Костенко (Видео: Свобода слова на ICTV)
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Россия продолжает вести гибридную войну, и стягивание войск к границам Украины она использует как один из методов такой, а также анализирует ответную реакцию украинцев. Об этом заявил народный депутат от Голоса, ветеран войны на Донбассе, один из защитников Донецкого аэропорта Роман Костенко в программе Свобода слова на ICTV.

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"И этот элемент со стягиванием войск, который она сейчас использует, является элементом давления и элементом той же гибридной и информационной войны", – сказал Костенко.

Киборг акцентировал, что РФ перебрасывает свои батальонно-тактические группы днем и снимает это на видео, которое потом показывает.

"В военном деле так не делается. Все делается ночью, замаскированно", – сказал Костенко.

Одновременно с переброской войск Россия, по словам Костенко, изучает реакцию Украины – как ведет себя военно-политическое руководство, спецслужбы, вплоть до анализа поведения руководителей областных администраций и военкоматов.

Кроме того, по мнению нардепа, Россия "играет мышцами" и демонстрирует свою способность вторгнуться в Украину, чтобы показать западным странам ненадежность Украины как площадки для инвестиций.

Наталия Медведева
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Донбасс эскалация Роман Костенко
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