Россия продолжает вести гибридную войну, и стягивание войск к границам Украины она использует как один из методов такой, а также анализирует ответную реакцию украинцев. Об этом заявил народный депутат от Голоса, ветеран войны на Донбассе, один из защитников Донецкого аэропорта Роман Костенко в программе Свобода слова на ICTV.

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"И этот элемент со стягиванием войск, который она сейчас использует, является элементом давления и элементом той же гибридной и информационной войны", – сказал Костенко.

Киборг акцентировал, что РФ перебрасывает свои батальонно-тактические группы днем и снимает это на видео, которое потом показывает.

"В военном деле так не делается. Все делается ночью, замаскированно", – сказал Костенко.

Одновременно с переброской войск Россия, по словам Костенко, изучает реакцию Украины – как ведет себя военно-политическое руководство, спецслужбы, вплоть до анализа поведения руководителей областных администраций и военкоматов.

Кроме того, по мнению нардепа, Россия "играет мышцами" и демонстрирует свою способность вторгнуться в Украину, чтобы показать западным странам ненадежность Украины как площадки для инвестиций.

30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.

В РФ объяснили это началом "контрольной проверки войск за зимний период обучения". Германия и Франция раскритиковали ответ России как "слишком краткий и общий".

По данным США, Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск.

При этом в РФ пропагандистские СМИ говорят, что якобы Украина готовит силовую операцию на Донбассе. В Украине называют это враньем и дезинформацией.

Наталия Медведева

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