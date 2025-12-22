Россияне шли колоннами на Доброполье. Штурм отбит, уничтожено 30 единиц техники – видео

Силы обороны отбили механизированный штурм оккупантов вблизи Доброполья Донецкой области. Об этом сообщил первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" и опубликовал видео боя.

Утром в понедельник, 22 декабря, на штурм отправились несколько механизированных колонн, в составе которых были танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Силы морской пехоты России использовали различные маршруты и пытались прорваться сквозь боевые порядки Сил обороны. Украинские защитники использовали против оккупантов различный спектр вооружения: дроны, артиллерию, реактивные системы залпового огня и стрелковое оружие.

Результатом отражения механизированного штурма стало уничтожение шести танков, девяти БМП, пяти БТР и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Финальной волной вражеской атаки был штурм с применением квадроциклов. Из 11 единиц мототехники удалось уничтожить 10. Один покинул поле боя.

Ликвидация личного состава, участвовавшего в штурме, продолжается.

Отмечается, что штурм был отбит силами первого корпуса НГУ "Азов", приданных и смежных подразделений.

Карта: DeepState

10 декабря группировка войск "Восток" сообщила, что защитники отбили механизированный штурм россиян в Покровске, а Генштаб показал видео с колонной РФ в огне. Впоследствии стало известно, что в тот же день защитники отбили штурм РФ на мототехнике.

16 декабря сообщалось, что украинские защитники разгромили еще одну бронированную колонну россиян на Покровском направлении.