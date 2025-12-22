Росіяни йшли колонами на Добропілля. Штурм відбито, знищено 30 одиниць техніки – відео

Сили оборони відбили механізований штурм окупантів поблизу Добропілля Донецької області. Про це повідомив перший корпус Національної гвардії України "Азов" й опублікував відео бою.

Вранці у понеділок, 22 грудня, на штурм вирушили кілька механізованих колон, у складі яких були танки, бойові машини піхоти та бронетранспортери.

Сили морської піхоти Росії використовували різні маршрути й намагалися прорватися крізь бойові порядки Сил оборони. Українські оборонці використали проти окупантів різний спектр озброєння: дрони, артилерію, реактивні системи залпового вогню та стрілецьку зброю.

Результатом відбиття механізованого штурму стало знищення шести танків, дев’яти БМП, п’яти БТР і однієї броньованої ремонтно-евакуаційної машини.

Фінальною хвилею ворожої атаки був штурм із застосуванням квадроциклів. З 11 одиниць мототехніки вдалося знищити 10. Один залишив поле бою.

Ліквідація особового складу, який брав участь у штурмі, триває.

Зазначається, що штурм було відбито силами першого корпусу НГУ "Азов", приданих та суміжних підрозділів.

Росіяни йшли колонами на Добропілля. Штурм відбито, знищено 30 одиниць техніки
Мапа: DeepState
