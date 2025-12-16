Українські захисники розгромили броньовану колону росіян на Покровському напрямку. Про це розповіли у 46 окремій аеромобільній Подільській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Військові повідомили про чергову спробу окупантів здійснити масований штурм, використавши бронетехніку. 

"Під прикриттям туману ворог спробував атакувати позиції нашої бригади, застосувавши до 10 одиниць броньованої техніки й декілька десятків своїх піхотинців. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом з суміжними підрозділами штурм вдалося відбити", – йдеться у дописі.

Десантники повідомили про такі втрати окупантів під час бою: було знищено два танки, дві бойові машини піхоти, легкоброньований багатоцільовий транспортер (МТЛБ) і два квадроцикли, а також уражено бойову броньовану машину й автівку загарбників.

Окрім цього, українські військові знищили 49 окупантів і поранили ще п'ятьох, підсумували у бригаді.

  • Раніше, 10 грудня, угруповання військ "Схід" повідомило, що захисники відбили механізований штурм росіян у Покровську, а Генштаб показав відео з колоною РФ у вогні. Згодом стало відомо, що того ж дня захисники відбили штурм РФ на мототехніці
  • 16 грудня Сили спецоперацій повідомили, що його бійці не дали російським окупантам закріпитися вздовж залізниці неподалік Покровська.
  • 7 корпус ДШВ заявив, що в окупантів на цьому напрямку зросли втрати після залучення резервів – 446 поранених і вбитих за минулий тиждень.