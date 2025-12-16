Десантники показали разгром колонны РФ под Покровском – видео
Украинские защитники разгромили бронированную колонну россиян на Покровском направлении. Об этом рассказали в 46 отдельной аэромобильной Подольской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
Военные сообщили об очередной попытке оккупантов осуществить массированный штурм, использовав бронетехнику.
"Под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции нашей бригады, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков своих пехотинцев. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе со смежными подразделениями штурм удалось отбить", – говорится в сообщении.
Десантники сообщили о таких потерях оккупантов во время боя: уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, легкобронированный многоцелевой транспортер (МТЛБ) и два квадроцикла, а также поражена боевая бронированная машина и автомобиль захватчиков.
Кроме этого, украинские военные уничтожили 49 оккупантов и ранили еще пятерых, подытожили в бригаде.
- Ранее, 10 декабря, группировка войск "Восток" сообщила, что защитники отбили механизированный штурм россиян в Покровске, а Генштаб показал видео с колонной РФ в огне. Впоследствии стало известно, что в тот же день защитники отбили штурм РФ на мототехнике.
- 16 декабря Силы спецопераций сообщили, что его бойцы не дали российским оккупантам закрепиться вдоль железной дороги недалеко от Покровска.
- 7 корпус ДШВ заявил, что у оккупантов на этом направлении выросли потери после привлечения резервов – 446 раненых и убитых за прошедшую неделю.
