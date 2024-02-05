Российские захватчики нанесли удары по Херсону, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщают представители власти на местах.

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13:14. Оккупанты обстреляли легковой автомобиль в центральной части Херсона, в результате он загорелся, написал глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне тела двоих погибших, написал чиновник.

Также из-за ударов РФ пострадал 24-летний херсонец, его со взрывной травмой доставили в больницу, отметил Прокудин.

13:21. "Россияне продолжают крыть огнем центр Херсона", – сообщил глава ОВА.

Из-за артиллерийского удара погибла 66-летняя женщина – она получила травмы, несовместимые с жизнью, написал Прокудин.

В момент обстрела женщина находилась на улице, отметил он.

13:37. Глава Херсонской городской военной администрации сообщил о еще одном погибшем в результате российского обстрела: мужчина 60 лет получил травмы, не совместимые с жизнью.

По состоянию на тот момент было известно о четырех погибших и одном раненом из-за российских обстрелов.

Россия регулярно наносит удары по Херсону и подконтрольным Украине населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, авиацию и дроны.

1 февраля в Херсонской области российские войска нанесли авиаудары по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица". В тот же день РФ атаковала Берислав Херсонской области: сбросили боеприпасы на две машины, в которых передвигались представители гуманитарного центра, в результате взрыва погибли два гражданина Франции.

2 февраля российская армия нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадали женщина и подросток.

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