Росіяни вдарили по Херсону: загинули чотири людини, є поранений – відео
Російські загарбники завдали ударів по Херсону, унаслідок цього загинули чотири людини. Про це повідомляють представники влади на місцях.
13:14. Окупанти обстріляли легковий автомобіль у центральній частині Херсона, внаслідок цього він загорівся, написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у салоні тіла двох загиблих, написав посадовець.
Також через удари РФ постраждав 24-річний херсонець, його з вибуховою травмою доставили до лікарні, зазначив Прокудін.
13:21. "Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона", – повідомив голова ОВА.
Через артилерійський удар загинула 66-річна жінка – вона отримала травми, несумісні з життям, написав Прокудін.
На момент обстрілу жінка перебувала на вулиці, зазначив він.
13:37. Голова Херсонської міської військової адміністрації повідомив про ще одного загиблого унаслідок російського обстрілу: чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям.
Станом на той момент було відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого через російський обстріл.
- Росія регулярно завдає ударів по Херсону та підконтрольних Україні населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, авіацію та дрони.
- 1 лютого у Херсонській області російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця". Того самого дня РФ атакувала Берислав Херсонської області: скинули боєприпаси на дві машини, у яких пересувалися представники гуманітарного центру, внаслідок вибуху загинули двоє громадян Франції.
- 2 лютого російська армія завдала авіаційного удару по центру Херсона. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток.
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