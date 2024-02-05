Російські загарбники завдали ударів по Херсону, унаслідок цього загинули чотири людини. Про це повідомляють представники влади на місцях.

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13:14. Окупанти обстріляли легковий автомобіль у центральній частині Херсона, внаслідок цього він загорівся, написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у салоні тіла двох загиблих, написав посадовець.

Також через удари РФ постраждав 24-річний херсонець, його з вибуховою травмою доставили до лікарні, зазначив Прокудін.

13:21. "Росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона", – повідомив голова ОВА.

Через артилерійський удар загинула 66-річна жінка – вона отримала травми, несумісні з життям, написав Прокудін.

На момент обстрілу жінка перебувала на вулиці, зазначив він.

13:37. Голова Херсонської міської військової адміністрації повідомив про ще одного загиблого унаслідок російського обстрілу: чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям.

Станом на той момент було відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого через російський обстріл.

Росія регулярно завдає ударів по Херсону та підконтрольних Україні населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, авіацію та дрони.

1 лютого у Херсонській області російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця". Того самого дня РФ атакувала Берислав Херсонської області: скинули боєприпаси на дві машини, у яких пересувалися представники гуманітарного центру, внаслідок вибуху загинули двоє громадян Франції.

2 лютого російська армія завдала авіаційного удару по центру Херсона. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток.

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