Россияне заявили о взрывах и беспилотнике возле завода в Коломне под Москвой – видео, фото

В городе Коломна на юго-востоке Московской области России вечером 10 ноября звучали взрывы. Об этом сообщили российские паблики и опубликовали фото и видео со столбом дыма. Пропагандистский ресурс РФ Mash сообщил, что, по его данным, взрыв якобы произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

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"Предварительно работает ПВО, сбит беспилотник", – написали пропагандисты.

Также о "работе ПВО" пропагандистам сообщили жители Строгино и Красногорска на северо-западе Москвы.

По данным пропагандистов, движение рядом с заводом в Коломне перекрыто, на место прибыли машины пожарных и МЧС.

9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео. Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

11 августа сообщалось, что в Москве закрыли небо над аэропортом "Внуково", отменили рейсы и объявили операцию "Ковер".

В ночь на 18 августа в Москве взорвался беспилотник: появилось видео и фото повреждений в Экспоцентре.

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