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Россияне заявили о взрывах и беспилотнике возле завода в Коломне под Москвой – видео, фото видео

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10.11.2023, 23:59
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В городе Коломна на юго-востоке Московской области России вечером 10 ноября звучали взрывы. Об этом сообщили российские паблики и опубликовали фото и видео со столбом дыма. Пропагандистский ресурс РФ Mash сообщил, что, по его данным, взрыв якобы произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения.

 
"Предварительно работает ПВО, сбит беспилотник", – написали пропагандисты.

Также о "работе ПВО" пропагандистам сообщили жители Строгино и Красногорска на северо-западе Москвы.

По данным пропагандистов, движение рядом с заводом в Коломне перекрыто, на место прибыли машины пожарных и МЧС.

Россияне заявили о взрывах и беспилотнике возле завода в Коломне под Москвой – видео, фото

Россияне заявили о взрывах и беспилотнике возле завода в Коломне под Москвой – видео, фото

Россияне заявили о взрывах и беспилотнике возле завода в Коломне под Москвой – видео, фото
  • 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео. Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

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Оксана Житнюк
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