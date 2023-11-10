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Росіяни заявили про вибухи та безпілотник біля заводу у Коломні під Москвою – відео, фото видео

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10.11.2023, 23:59
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У місті Коломна на південному сході Московської області Росії увечері 10 листопада лунали вибухи. Про це повідомили російські пабліки та опублікували фото і відео зі стовпом диму. Пропагандистський ресурс РФ Mash повідомив, що, за його даними, вибух нібито стався неподалік від конструкторського бюро машинобудування.

"Попередньо працює ППО, збито безпілотник", – написали пропагандисти.

Також про "роботу ППО" пропагандистам повідомили мешканці Строгіно та Красногорська на північному заході Москви.

За даними пропагандистів, рух поряд із заводом у Коломні перекрито, на місце прибули машини пожежників та МНС.

Росіяни заявили про вибухи та безпілотник біля заводу у Коломні під Москвою – відео, фото

Росіяни заявили про вибухи та безпілотник біля заводу у Коломні під Москвою – відео, фото

Росіяни заявили про вибухи та безпілотник біля заводу у Коломні під Москвою – відео, фото

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Оксана Житнюк
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