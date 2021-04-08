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Семь лет назад из ОГА Харькова выбили сепаратистов. У Авакова показали фото и видео штурма видео

08.04.2021, 14:30
Штурм ОГА в Харькове, 2014 год (фото 2 - Arsen Avakov, Facebook)
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Семь лет назад, 8 апреля 2014 года, винницкие бойцы спецназа "Ягуар" Нацгвардии взяли штурмом здание облгосадминистрации в Харькове, выбив из него пророссийских сепаратистов. Об этом напомнил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, а МВД опубликовало видео тех событий.

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C началом гибридной агрессии РФ в марте 2014-го в Харькове начались сепаратистские митинги, над зданием ОГА вывешивали флаг России, напоминают в МВД.  Среди сепаратистов был и гражданин РФ – террорист Моторола (Арсен Павлов), который впоследствии стал одним из главарей боевиков на Донбассе и был взорван в лифте дома в Донецке.

7 апреля здание ОГА было захвачено пророссийскими боевиками, которые провозгласили "ХНР", отмечают в ведомстве. Однако на рассвете 8 апреля 200 бойцов винницкого Ягуара начали штурм ОГА.

За 17 минут без единого выстрела здание было освобождено, а около 70 пророссисйских боевиков – задержаны, передают в МВД. Сепаратизм в Харьковской области был "задушен в зародыше", убеждены в МВД.

"Нам удалось спасти Харьков от трагичной судьбы Донецка, Луганска и многих других городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники", – добавил Аваков.

Марк Сировой
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Харьков мвд арсен аваков штурм ОГА ягуар сепаратисты моторола
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