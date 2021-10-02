Заявление первого помощника президента Сергея Шефира о подготовке к съемкам концерта студии Квартал 95 было шуткой, журналисты не поняли его чувства юмора. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту LIGA.net.

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"Неправда. Когда меня спросили, а чем вы в последнее время занимались, я человек с чувством юмора, я сказал: "В самое последнее время, да, были съемки Вечернего квартала". Но это шутка, ирония. Если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора, у меня такое", – сказал Шефир.

По словам Шефира, сейчас по Киеву он передвигается на бронированной машине: "Мне сказали, что пока это необходимо, поскольку я являюсь фигурантом уголовного дела".

Также он отверг предположения журналистов о возможной инсценировке покушения. "Кто хочет – пусть попробует так инсценировать, если это возможно", – заявил Шефир.

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Владислав Сердюк , Юрий Смирнов

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