Заявление первого помощника президента Сергея Шефира о подготовке к съемкам концерта студии Квартал 95 было шуткой, журналисты не поняли его чувства юмора. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту LIGA.net.
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"Неправда. Когда меня спросили, а чем вы в последнее время занимались, я человек с чувством юмора, я сказал: "В самое последнее время, да, были съемки Вечернего квартала". Но это шутка, ирония. Если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора, у меня такое", – сказал Шефир.
По словам Шефира, сейчас по Киеву он передвигается на бронированной машине: "Мне сказали, что пока это необходимо, поскольку я являюсь фигурантом уголовного дела".
Также он отверг предположения журналистов о возможной инсценировке покушения. "Кто хочет – пусть попробует так инсценировать, если это возможно", – заявил Шефир.
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Сам Шефир сказал, что не связывает покушение со своей работой, потому что он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб.
- 24 сентября сообщалось, что расследовать дело Шефира поможет ФБР США.
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