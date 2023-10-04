Российские силовики и захватчики во временно оккупированном Севастополе задержали местную жительницу, которая 22 сентября сняла на видео последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ. Ее заставили извиняться за факт фиксации на камеру результатов удара, а также за то, что в этот момент она говорила по-украински.

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22 сентября в сети появился ролик, который женщина сняла, находясь в центре Севастополя. На нем она говорит по-украински: "Так, почалось", а дальше показывает черный дым, поднимающийся над городом, комментируя: "Взрывы, взрывы в центре города".

Сегодня пророссийские Telegram-каналы Севастополя опубликовали видео, на котором местную жительницу заставляют извиняться за то, что она сняла ролик и говорила по-украински.

"22 сентября я была в центре Севастополя, сняла видео на украинском языке. Просто все время жила в Украине, как-то так потому и вышло. На эмоциях разослала его некоторым своим знакомым. Я извиняюсь за то, что я это сделала. Я считаю, что это был неадекватный поступок", – говорит на камеру женщина.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

26 сентября Минобороны РФ опубликовало фото с якобы живым Соколовым. Подразделения ССО после этого сообщили, что уточняют информацию об уничтожении командующего ЧФ РФ.

27 сентября пропагандисты РФ опубликовали ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

Зеленский также пообещал уточнить данные.

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