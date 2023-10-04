Російські силовики та загарбники у тимчасово окупованому Севастополі затримали місцеву мешканку, яка 22 вересня зняла на відео наслідки ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Її змусили просити вибачення за факт фіксації на камеру результатів удару, а також за те, що в цей момент вона говорила українською.

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22 вересня у мережі з'явився ролик, який жінка зняла, перебуваючи у центрі Севастополя. На ньому вона каже українською: "Так, почалося", а далі показує чорний дим, який здіймається над містом, коментуючи: "Взрывы, взрывы в центре города".

Сьогодні проросійські Telegram-канали Севастополя опублікували відео, на якому місцеву мешканку змушують просити вибачення за те, що вона зняла ролик і говорила українською.

"22 вересня я була у центрі Севастополя, зняла відео українською мовою. Просто весь час жила в Україні, якось так тому й вийшло. На емоціях розіслала його деяким своїм знайомим. Я перепрошую за те, що я це зробила. Я вважаю, що це був неадекватний вчинок", – каже на камеру жінка.

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

26 вересня Міноборони РФ опублікувало фото з нібито живим Соколовим. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.

27 вересня пропагандисти РФ опублікували низку відео, на яких Соколов нібито живий.

Зеленський також пообіцяв уточнити дані.

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