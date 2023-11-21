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Состоялись испытания новой боевой части к БпЛА: взрыв развалил три бронеплиты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 19:18
Видео: Минстратегпром
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Глава Минстратегпрома Александр Камышин показал последствия испытания усовершенствованной боевой части для ударного дрона западного производства. Министр заявил, что взрыв полностью развалил две бронеплиты.

"Один из ударных дронов западного производства неплохо себя зарекомендовал на поле боя, но боевую часть военные попросили сделать мощнее", – написал Камышин под опубликованным роликом.

По его словам, испытания новой боевой части к беспилотнику прошли успешно — взрыв полностью развалил бронеплиту толщиной 50 мм, за ней еще одну в 16 мм, и вмял третью, также в 16 мм.

  • В августе компания SkyLab сообщила о новой модификации БПЛА под названием Shoolika mk6: основной особенностью этого дрона является его устойчивость к РЭБ врагу.
  • Федоров сообщил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".
  • В Минобороны заявили, что дрон " Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

Читайте также: В Украине создали ударный дрон Backfire – "очень устойчивый" к РЭБ, полсотни успешных миссий

Милана Головань
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