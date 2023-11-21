Глава Минстратегпрома Александр Камышин показал последствия испытания усовершенствованной боевой части для ударного дрона западного производства. Министр заявил, что взрыв полностью развалил две бронеплиты.

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"Один из ударных дронов западного производства неплохо себя зарекомендовал на поле боя, но боевую часть военные попросили сделать мощнее", – написал Камышин под опубликованным роликом.

По его словам, испытания новой боевой части к беспилотнику прошли успешно — взрыв полностью развалил бронеплиту толщиной 50 мм, за ней еще одну в 16 мм, и вмял третью, также в 16 мм.

В августе компания SkyLab сообщила о новой модификации БПЛА под названием Shoolika mk6: основной особенностью этого дрона является его устойчивость к РЭБ врагу.

Федоров сообщил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".

В Минобороны заявили, что дрон " Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

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