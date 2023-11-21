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Україна протестувала нову бойову частину до БпЛА: вибух розвалив три бронеплити – відео видео

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21.11.2023, 19:18
Відео: Мінстратегпром
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Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін показав наслідки випробування вдосконаленої бойової частини для ударного дрона західного виробництва. Міністр заявив, що вибух повністю розвалив дві бронеплити.

"Один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною", – написав Камишін під опублікованим роликом.

За його словами, випробування нової бойової частини до безпілотника пройшли успішно — вибух повністю розвалив бронеплиту завтовшки 50 мм, за нею — ще одну у 16 мм, і вм’яв третю, також у 16 мм.

  • У серпні компанія SkyLab повідомила про нову модифікацію БПЛА під назвою Shoolika mk6: основною особливістю цього дрона є його стійкість до РЕБ ворога.
  • Федоров повідомив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій".
  • У Міноборони заявили, що дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті.

Читайте також: В Україні створили ударний дрон Backfire – "дуже стійкий" до РЕБ, півсотні успішних місій

Мілана Головань
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війнабезпілотниквипробуваннядронОлександр Камишін

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