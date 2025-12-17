В ночь на 17 декабря бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили беспилотниками полевой артиллерийский склад россиян на временно оккупированной части Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ССО, опубликовав видео с ударами.

По его данным, защитники поразили полевой артиллерийский склад 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения 51 общевойсковой армии оккупантов, использовав ударные дроны FP-2.

Этот склад россияне активно использовали, чтобы поставлять боеприпасы и обеспечивать наступательные возможности своих войск, отметили в ССО.

На видео, снятом с беспилотников, показано попадания по объекту и пожары на нем.