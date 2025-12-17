У ніч на 17 грудня бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили безпілотниками польовий артилерійський склад росіян на тимчасово окупованій частині Луганської області. Про це повідомила пресслужба ССО, опублікувавши відео з ударами.

За її даними, захисники уразили польовий артилерійський склад 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 загальновійськової армії окупантів, використавши ударні дрони FP-2.

Цей склад росіяни активно використовували, щоб постачати боєприпаси та забезпечувати наступальні спроможності своїх військ, зауважили у ССО.

На відео, зафільмованих з безпілотників, показано влучання по об'єкту й пожежі на ньому.