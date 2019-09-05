Суд рассматривает апелляцию на арест боевика Цемаха - видео

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Трансляцию заседания суда обеспечивала Радио Свобода.
Как сообщал Цензор, рассмотрение апелляции началось около 11:15. Цемах присутствовал в зале суда, на вопрос СМИ - в частности, готов ли он к сотрудничеству со следствием в Нидерландах, - он не отвечает. Подозреваемый говорил, что чувствует себя плохо, что у него болит голова.
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