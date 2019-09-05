Суд рассматривает апелляцию на арест боевика Цемаха - видео

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Боевика считают одним из причастных к крушению авиалайнера MH17

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Трансляцию заседания суда обеспечивала Радио Свобода

Как сообщал Цензор, рассмотрение апелляции началось около 11:15. Цемах присутствовал в зале суда, на вопрос СМИ - в частности, готов ли он к сотрудничеству со следствием в Нидерландах, - он не отвечает. Подозреваемый говорил, что чувствует себя плохо, что у него болит голова. 

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании допросить Цемаха.
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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Теги: владимир цемах, мн 17
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