В Беларусь заехала четвертая колонна террористов группы Вагнера – видео

Сегодня, 18 июля, в Беларуси заметили движение четвертой колонны террористической группы Вагнера. Об этом сообщает Motolko.
Как отмечается, колонна "вагнеровцев" примерно из 80 автомобилей движется по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель, где находится палаточный лагерь для группы Вагнера. Это уже четвертая колонна террористов, которая прибыла в Беларусь.
Сообщается, что в составе колонны машины различных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, около 20-ти "буханок", а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника движется с "номерами" оккупированных территорий Луганской и Донецкой области.
По данным очевидцев, колонна растянулась по трассе примерно на пять километров.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики группы Вагнера прибыли в Беларусь. Пока что наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.
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