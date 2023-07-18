В Беларусь заехала четвертая колонна террористов группы Вагнера – видео

Сегодня, 18 июля, в Беларуси заметили движение четвертой колонны террористической группы Вагнера. Об этом сообщает Motolko.

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Как отмечается, колонна "вагнеровцев" примерно из 80 автомобилей движется по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель, где находится палаточный лагерь для группы Вагнера. Это уже четвертая колонна террористов, которая прибыла в Беларусь.

Сообщается, что в составе колонны машины различных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, около 20-ти "буханок", а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника движется с "номерами" оккупированных территорий Луганской и Донецкой области.

По данным очевидцев, колонна растянулась по трассе примерно на пять километров.

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