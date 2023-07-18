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До Білорусі заїхала четверта колона терористів групи Вагнера – відео видео

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18.07.2023, 14:47
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Сьогодні, 18 липня, у Білорусі помітили рух четвертої колони терористичної групи Вагнера. Про це повідомляє Motolko.

Як зазначається, колона "вагнерівців" приблизно з 80 автомобілів рухається трасою М5 від Бобруйска у напрямку Осиповичів та табору в селі Цель, де розташований наметовий табір для групи Вагнера. Це вже четверта колона терористів, яка прибула до Білорусі.

Повідомляється, що у складі колони машини різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 "буханок", а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих Уралів та КамАЗів. Техніка рухається з "номерами" окупованих територій Луганської та Донецької області.

За даними очевидців, колона розтягнулася трасою приблизно на п'ять кілометрів.

До Білорусі заїхала четверта колона терористів групи Вагнера – відео

Читайте також: Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина "нервуватиме" Польщу – ГУР

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬгрупа вагнера
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