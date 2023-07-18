До Білорусі заїхала четверта колона терористів групи Вагнера – відео

Сьогодні, 18 липня, у Білорусі помітили рух четвертої колони терористичної групи Вагнера. Про це повідомляє Motolko.
Як зазначається, колона "вагнерівців" приблизно з 80 автомобілів рухається трасою М5 від Бобруйска у напрямку Осиповичів та табору в селі Цель, де розташований наметовий табір для групи Вагнера. Це вже четверта колона терористів, яка прибула до Білорусі.
Повідомляється, що у складі колони машини різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 "буханок", а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих Уралів та КамАЗів. Техніка рухається з "номерами" окупованих територій Луганської та Донецької області.
За даними очевидців, колона розтягнулася трасою приблизно на п'ять кілометрів.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики групи Вагнера прибули до Білорусі. Поки що найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецназівців.
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