До Білорусі заїхала четверта колона терористів групи Вагнера – відео

Сьогодні, 18 липня, у Білорусі помітили рух четвертої колони терористичної групи Вагнера. Про це повідомляє Motolko.

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Як зазначається, колона "вагнерівців" приблизно з 80 автомобілів рухається трасою М5 від Бобруйска у напрямку Осиповичів та табору в селі Цель, де розташований наметовий табір для групи Вагнера. Це вже четверта колона терористів, яка прибула до Білорусі.

Повідомляється, що у складі колони машини різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, близько 20 "буханок", а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих Уралів та КамАЗів. Техніка рухається з "номерами" окупованих територій Луганської та Донецької області.

За даними очевидців, колона розтягнулася трасою приблизно на п'ять кілометрів.

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