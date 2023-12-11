В Феодосии прогремел взрыв. После этого начался пожар, огромный столб черного дыма — видео
Во временно оккупированной Феодосии утром 11 декабря начался сильный пожар — перед этим прогремел взрыв. Об этом сообщили украинские каналы, которые освещают войну.
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Известно, что приблизительно в 09:00 в городе был слышен взрыв.
После этого начался сильный пожар, на видео с места можно заметить большой столб черного дыма.
Отмечается, что возгорание произошло в промышленной зоне на улице Мелиораторов.
Представители оккупантов пока никак не комментировали ситуацию.
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