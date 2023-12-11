Во временно оккупированной Феодосии утром 11 декабря начался сильный пожар — перед этим прогремел взрыв. Об этом сообщили украинские каналы, которые освещают войну.

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Известно, что приблизительно в 09:00 в городе был слышен взрыв.

После этого начался сильный пожар, на видео с места можно заметить большой столб черного дыма.

Отмечается, что возгорание произошло в промышленной зоне на улице Мелиораторов.

Представители оккупантов пока никак не комментировали ситуацию.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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