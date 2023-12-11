У тимчасово окупованій Феодосії вранці 11 грудня почалася сильна пожежа – перед цим пролунав вибух. Про це повідомили українські канали, які висвітлюють війну.

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Відомо, що приблизно о 09:00 у місті було чути вибух.

Після цього почалася сильна пожежа, на відео з місця можна побачити великий стовп чорного диму.

Зазначається, що спалах відбувся у промисловій зоні на вулиці Меліораторів.

Представники окупантів поки що жодним чином не коментували ситуацію.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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