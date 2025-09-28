В субботу, 27 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвали операторов беспилотников российской армии. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовало соответствующее видео.

По данным украинской военной разведки, накануне на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного Мелитополя, прогремел взрыв.

В результате сложнейшей операции ГУР уничтожен вражеский автомобиль УАЗ.

В результате действий разведки погибли по меньшей мере четверо оккупантов – операторов БпЛА российской армии, которые находились внутри машины.

16 июля разведка сообщала, что в Запорожской области уничтожены российские операторы дронов "Скат 350М" вместе с авто.

2 августа в Мелитополе подорвалась машина с оккупантами – погибли пять бойцов российской армии.