У суботу, 27 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали операторів безпілотників російської армії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й опублікувало відповідне відео.

За даними української воєнної розвідки, напередодні на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого Мелітополя, пролунав вибух.

Унаслідок надскладної операції ГУР знищено ворожий автомобіль УАЗ.

Унаслідок дій розвідки загинуло щонайменше четверо окупантів – операторів БпЛА російської армії, які перебували всередині машини.

16 липня розвідка повідомляла, що у Запорізькій області знищено російських операторів дронів "Скат 350М" разом з авто.

2 серпня в Мелітополі підірвалась автівка з окупантами – загинули п’ять бійців російської армії.