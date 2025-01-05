Бойцы военной разведки сжигают российские военные цели с помощью беспилотников "Сыч". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовало видео работы по целям россиян.

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"Работают мастера группы "Партизана" девятого департамента ГУР МО – благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России", – говорится в сообщении.

В частности, под удары попадают склады боекомплекта и топлива, пункты управления, места скопления и проживания оккупантов, оборудование для связи и наблюдения, автомобильный транспорт и электроподстанции.

"Сыч" первоначально был предназначен для разведки, однако впоследствии был модифицирован и сейчас используется как ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс.

Борт может нести до четырех килограммов боеприпасов – по два килограмма с каждой стороны. Кроме того, "Сычи" многоразовые в использовании.