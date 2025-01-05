Бійці воєнної розвідки спалюють російські військові цілі за допомогою безпілотників "Сич". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й опублікувало відео роботи по цілях росіян.

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"Працюють майстри групи "Партизана" дев’ятого департаменту ГУР МО – завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" виявляють та одразу знищують військові цілі держави-агресора Росії", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, під удари потрапляють склади боєкомплекту та пального, пункти управління, місця скупчення та проживання окупантів, обладнання для зв’язку та спостереження, автомобільний транспорт та електропідстанції.

"Сич" спочатку був призначений для здійснення розвідки, однак згодом був модифікований і зараз використовується як ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс.

Борт може нести до чотирьох кілограмів боєприпасів – по два кілограми з кожного боку. Окрім того, "Сичі" є багаторазовими у використанні.