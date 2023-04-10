В районе Донецка украинский спецназ помог артиллеристам уничтожить российскую гаубицу Д-20 с боекомплектом. Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что операторы ССО вместе с бойцами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию гаубицы Д-20 с боезапасом.
Вблизи временно оккупированного Донецка аэроразведка помогла воинам обнаружить боевую позицию артиллерии РФ.
Точным ударом из американского орудия M777 россияне были уничтожены вместе с боекомплектом.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии