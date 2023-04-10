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Возле Донецка "спецура" помогла уничтожить пушку Д-20 с боезапасом. Били из M777 — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 08:18
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В районе Донецка украинский спецназ помог артиллеристам уничтожить российскую гаубицу Д-20 с боекомплектом. Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций.

Военные заявляют, что операторы ССО вместе с бойцами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию гаубицы Д-20 с боезапасом.
Вблизи временно оккупированного Донецка аэроразведка помогла воинам обнаружить боевую позицию артиллерии РФ.
Точным ударом из американского орудия M777 россияне были уничтожены вместе с боекомплектом. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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войнаДонецкартиллерияпотериссоM777Д-20
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