14 декабря украинские защитники уничтожили пусковые установки российского комплекса противовоздушной обороны С-400 в Белгородской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, опубликовав соответствующее видео и также сообщив о новых ударах по оккупантам.

Командование уточнило результаты поражения района размещения подразделения 568 зенитного ракетного полка захватчиков рядом с населенным пунктом Раевка на Белгородщине.

"Подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 с боекомплектом", – отмечает Генштаб.

На видео зафиксировано, что удары по пусковым произошли, когда те двигались по дороге. В начале показано поражение, взрыв, срабатывание боекомплекта и возгорание на одной из установок. В конце показано, что дым идет и со второй установки, а также еще одно попадание в нее.

Также ГШ сообщил о новых поражениях в рамках снижения наступательных возможностей РФ, которые в ночь на 18 декабря осуществили подразделения Сил обороны:

→ В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму;

→ Защитники ударили по складу горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов в районе Приморска на оккупированной части Запорожья – степень ущерба уточняется;

→ Также поражен склад хранения беспилотников в Макеевке и сосредоточение живой силы оккупантов из 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке и на оккупированной части области – потери уточняются.