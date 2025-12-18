14 грудня українські захисники знищили пускові установки російського комплексу протиповітряної оборони С-400 у Бєлгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, опублікувавши відповідне відео й також повідомивши про нові удари по окупантах.

Командування уточнило результати ураження району розміщення підрозділу 568 зенітного ракетного полку загарбників поряд з населеним пунктом Раєвка на Бєлгородщині.

"Підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу С-400 з боєкомплектом", – зазначає Генштаб.

На відео зафіксовано, що удари по пускових сталися, коли ті рухалися дорогою. На початку показано ураження, вибух, спрацювання боєкомплекту та займання на одній з установок. Наприкінці показано, що дим іде й з другої установки, а також ще одне влучання у неї.

Також ГШ повідомив про нові ураження у межах зниження наступальних спроможностей РФ, які у ніч на 18 грудня здійснили підрозділи Сил оборони:

→ зокрема, зафіксовано влучання у радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" у районі Гвардійського у тимчасово окупованому Криму;

→ захисники вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів у районі Приморська на окупованій частині Запоріжжя – ступінь збитків уточнюється;

→ також уражено склад зберігання безпілотників у Макіївці та зосередження живої сили окупантів з 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку й на окупованій частині області – втрати уточнюються.