Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую атомную электростанцию под Варашем на северо-западе страны, где услышали от специалистов прогнозы на случай аварийных ситуаций на оккупированной Запорожской АЭС.

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30 июня на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение усилить оборону на Северном направлении из-за "ситуации в Беларуси", а 1 июля президент Владимир Зеленский провел на РАЭС еще одно заседание Ставки.

В этот раз Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором АЭС Павлом Ковтонюком проработали координацию между ВСУ и энергетиками – для анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", – говорится в пресс-релизе.

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В середине июня 2023 года глава ГУР Буданов предупредил о дополнительном минировании ЗАЭС, в частности, охладителя. Позже он добавил, что РФ завершила подготовку к теракту, а ситуация еще никогда не была столь серьезна: взрывчатка размещена возле четырех из шести энергоблоков.

Президент Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС существует, и даже если станцию ​​передадут под контроль МАГАТЭ, оккупанты могут взорвать ее дистанционно.

Какие возможные сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет, читайте в разборе LIGA.net.

В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС.

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