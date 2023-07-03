Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую атомную электростанцию под Варашем на северо-западе страны, где услышали от специалистов прогнозы на случай аварийных ситуаций на оккупированной Запорожской АЭС.
30 июня на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение усилить оборону на Северном направлении из-за "ситуации в Беларуси", а 1 июля президент Владимир Зеленский провел на РАЭС еще одно заседание Ставки.
В этот раз Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором АЭС Павлом Ковтонюком проработали координацию между ВСУ и энергетиками – для анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.
"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", – говорится в пресс-релизе.
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В середине июня 2023 года глава ГУР Буданов предупредил о дополнительном минировании ЗАЭС, в частности, охладителя. Позже он добавил, что РФ завершила подготовку к теракту, а ситуация еще никогда не была столь серьезна: взрывчатка размещена возле четырех из шести энергоблоков.
Президент Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС существует, и даже если станцию передадут под контроль МАГАТЭ, оккупанты могут взорвать ее дистанционно.
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