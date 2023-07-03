RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Залужний вдруге за два дні приїхав на Рівненську АЕС. Цього разу без Зеленського — відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 13:09
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала побували на Рівненській атомній електростанції під Варашем на північному заході країни, де почули від фахівців прогнози на випадок аварійних ситуацій на окупованій Запорізькій АЕС.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

30 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було ухвалено рішення посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію в Білорусі", а 1 липня президент Володимир Зеленський провів на РАЕС ще одне засідання Ставки.

Фото: ОП

Цього разу Залужний і Шаптала спільно з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали координацію між ЗСУ та енергетиками – задля аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на окупованій Росією Запорізькій атомній станції.

"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", – йдеться у пресрелізі.

Читайте також: Де жорстка реакція союзників на підрив ГЕС. Подоляк: Можливо, США потрібне віконце для діалогу з РФ

У середині червня 2023 року голова ГУР Буданов попередив про додаткове мінування ЗАЕС, зокрема охолоджувача. Пізніше він додав, що РФ завершила підготовку до теракту, а ситуація ще ніколи не була такою серйозною: вибухівка розміщена біля чотирьох із шести енергоблоків.

Президент Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС існує, і навіть якщо станцію передадуть під контроль МАГАТЕ, окупанти можуть підірвати її дистанційно.

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
радіаціяАЕСВалерій ЗалужнийСергій ШапталаЗАЕСрівненська аесЗапорізька АЕСраес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 