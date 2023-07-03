Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала побували на Рівненській атомній електростанції під Варашем на північному заході країни, де почули від фахівців прогнози на випадок аварійних ситуацій на окупованій Запорізькій АЕС.

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30 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було ухвалено рішення посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію в Білорусі", а 1 липня президент Володимир Зеленський провів на РАЕС ще одне засідання Ставки.

Цього разу Залужний і Шаптала спільно з президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали координацію між ЗСУ та енергетиками – задля аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на окупованій Росією Запорізькій атомній станції.

"Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації", – йдеться у пресрелізі.

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У середині червня 2023 року голова ГУР Буданов попередив про додаткове мінування ЗАЕС, зокрема охолоджувача. Пізніше він додав, що РФ завершила підготовку до теракту, а ситуація ще ніколи не була такою серйозною: вибухівка розміщена біля чотирьох із шести енергоблоків.

Президент Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС існує, і навіть якщо станцію передадуть під контроль МАГАТЕ, окупанти можуть підірвати її дистанційно.

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