Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии, впервые посетившим Украину – видео

Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с впервые приехавшим в Украину кронпринцем Норвегии Хоконом. Об этом сообщил Офис президента.

Кронпринц начал свой визит с посещения военно-медицинского реабилитационного центра в Ирпене. Президент поблагодарил его за это.

Во время встречи Зеленский выразил благодарность Норвегии и всему норвежскому народу за поддержку Украины, в частности, за решение правительства увеличить сумму помощи на этот год почти в три раза.

Также стороны обсудили поддержку энергетического сектора Украины. Президент подчеркнул, что для Украины очень важна помощь со стороны Норвегии в размере $450 млн на энергетическую безопасность, а также финансирование закупки и поставки природного газа в Украину.

Зеленский и Хокон подняли тему инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Отдельное внимание – усилению культурных связей между двумя государствами.

Фото: Офис президента

4 апреля 2025 года сообщалось, что в Норвегии утверждено увеличение помощи Украине на протяжении текущего года до $8 млрд.

7 апреля стало известно, что Норвегия решила предоставить 5 млрд норвежских крон, что эквивалентно около $453 млн, на артиллерийские снаряды для Украины.