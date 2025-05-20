Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії, який уперше відвідав Україну – відео

У вівторок, 20 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, який уперше приїхав до України. Про це повідомив Офіс президента.

Кронпринц розпочав свій візит із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені. Президент подякував йому за це.

Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Норвегії та всьому норвезькому народові за підтримку України, зокрема за рішення уряду збільшити суму допомоги на цей рік майже втричі.

Також сторони обговорили підтримку енергетичного сектору України. Президент наголосив, що для України надзвичайно важлива допомога з боку Норвегії розміром $450 млн на енергетичну безпеку, а також фінансування закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Зеленський і Гокон порушили тему інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Окрема увага – посиленню культурних зв’язків між двома державами.

Фото: Офіс президента

4 квітня 2025 року повідомлялося, що у Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року до $8 млрд.

7 квітня стало відомо, що Норвегія вирішила надати 5 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $453 млн, на артилерійські снаряди для України.