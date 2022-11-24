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Зеленский: Как бы Россия ни старалась, ее террор обречен на провал видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 00:59
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Как бы российские оккупанты ни усиливали террор против украинцев, у них ничего не получится. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Россия противопоставляет себя буквально всему миру, и уже хотя бы поэтому обречена на поражение.

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма – и Россия тут же продолжила ракетные атаки.

США объявили об очередном пакете поддержки – Россия ударила ракетами по дежурной больнице и убила грудного ребенка. 

Украина разворачивает Пункты стойкости, чтобы поддержать людей - Россия тратит 67 ракет, чтобы спровоцировать в Украине блекаут.

Зеленский сказал, что из-за ударов России 11 областей остались полностью без электричества, но уже сейчас во многих районах энергоснабжение восстановлено, а завтра с электрикой, теплом и водой снова будут практически все.

Также сегодня удалось вернуть из плена еще 36 украинцев – 35 военнослужащих и одного гражданского. "Несмотря на все – спасаем наших людей, и обязательно вернем всех – пленных и депортированных", – сказал президент.

Читайте также: Украина ожидает от мира реакцию на российский террор – Зеленский на Совбезе ООН

Сергій Бережний
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ракетные удары Владимир Зеленский электроснабжение видеообращение
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