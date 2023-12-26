Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал зарегистрированный правительством законопроект о мобилизации. Он подчеркнул, что начатая дискуссия о новых правилах мобилизации должна быть открытой и украинцы должны понимать планы военного командования.

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"Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "закон – это то, что касается всех", поэтому, по его мнению, "будет правильно", чтобы на базе комитета Рады военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для Сил обороны.

"Ждем окончательного текста закона", – добавил Зеленский.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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