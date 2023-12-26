Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував зареєстрований урядом законопроєкт про мобілізацію. Він наголосив, що розпочата дискусія щодо нових правил мобілізації має бути відкритою і українці мають розуміти плани військового командування.

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"Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати, та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що "закон – це те, що стосується всіх", тому, на його думку, "буде правильно", щоб на базі комітету Ради військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони.

"Чекаємо на остаточний текст закону", – додав Зеленський.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, що передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

В законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення і розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, запропоновано запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади в питаннях проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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