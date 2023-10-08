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Зеленский об атаке ХАМАС: Террористы с такой подготовкой – угроза не только для Израиля видео

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08.10.2023, 22:12
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Уровень подготовки и масштаб атаки ХАМАС на Израиль наглядно показывает, что терроризм остается угрозой для многих других стран. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.  

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Президент сообщил, что у него был разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Зеленский выразил ему соболезнования в связи с многочисленными жертвами нападения террористов. 

Зеленский заверил, что между посольством Украины и полицией Израиля налажено сотрудничество для помощи украинцам, которые оказались в районах боевых действий и обстрелов.

"К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким", – сказал президент.

Президент отметил, что "многих поразила дерзость и тщательная подготовленность террористического нападения" ХАМАС на Израиль.

"Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране", – подчеркнул он. 

Зеленский также напомнил, что "террор открыл уже и так слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на мировом продовольственном рынке", – сказал он.

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Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильвойнатерроризмвидеообращение
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