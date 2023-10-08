Рівень підготовки та масштаб атаки ХАМАС на Ізраїль наочно показує, що тероризм залишається загрозою для багатьох інших країн. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент повідомив, що він мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зеленський висловив йому співчуття через численні жертви нападу терористів.

Зеленський запевнив, що між посольством України та поліцією Ізраїлю налагоджено співпрацю для допомоги українцям, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

"На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав президент.

Президент зазначив, що "багатьох вразила зухвалість та ретельна підготовленість терористичного нападу" ХАМАС на Ізраїль.

"Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні", – підкреслив він.

Зеленський також нагадав, що "терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу", – сказав він.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан, уряд офіційно оголосив стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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