Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел часовое совещание со всеми уровнями управления государством и защитой. На ней обсудили ракетные удары оккупантов, оборону Украины и дальнейшее поведение врага. Также президент выразил соболезнования пострадавшим от российских обстрелов.

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По словам президента, он провел совещание с главой правительства и министрами, ОП, заслушал доклады главкома, руководителя ГУР и Службы внешней разведки, главы СБУ, секретаря СНБО.

"Первый вопрос – последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной", – сказал он.

В ходе совещания обсудили дальнейшее поведение врага и скоординировали оборонные шаги Украины.

"Отдельно – вопросы оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу – только уничтожение", – сказал президент.

Он выразил соболезнования родным и близким подростка, погибшего от российской авиабомбы в Черниговской области, и пострадавшим от российского ракетного обстрела в Павлограде.

"Павлоград Днепропетровской области... Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых парней... Мои соболезнования семьям! Еще 40 человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм", – сказал он.

Зеленский отметил, что на каждый такой удар оккупанты получат ответ, и поблагодарил украинских защитников.

"Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", – подытожил он.

Ночью 1 мая 2023 года Россия произвела массированный ракетный обстрел по Украине.

В результате российских ударов в Павлограде пострадали 34 человека, из них пятеро – дети.

Россия нанесла удары авиацией по Черниговской области, авиабомба убила ребенка.

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Артем Джеріпа

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