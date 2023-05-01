UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский провел совещание с сектором обороны о вероятном поведении РФ в ближайшее время видео

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 22:48
Видео: Офис президента Украины
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео
В Краматорске потоп. Прорвало дамбу, затоплены дома, людей эвакуируют – видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел часовое совещание со всеми уровнями управления государством и защитой. На ней обсудили ракетные удары оккупантов, оборону Украины и дальнейшее поведение врага. Также президент выразил соболезнования пострадавшим от российских обстрелов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам президента, он провел совещание с главой правительства и министрами, ОП, заслушал доклады главкома, руководителя ГУР и Службы внешней разведки, главы СБУ, секретаря СНБО.

"Первый вопрос – последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной", – сказал он.

В ходе совещания обсудили дальнейшее поведение врага и скоординировали оборонные шаги Украины.

"Отдельно – вопросы оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу – только уничтожение", – сказал президент.

Он выразил соболезнования родным и близким подростка, погибшего от российской авиабомбы в Черниговской области, и пострадавшим от российского ракетного обстрела в Павлограде.

"Павлоград Днепропетровской области... Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых парней... Мои соболезнования семьям! Еще 40 человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм", – сказал он.

Зеленский отметил, что на каждый такой удар оккупанты получат ответ, и поблагодарил украинских защитников.

"Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", – подытожил он.

  • Ночью 1 мая 2023 года Россия произвела массированный ракетный обстрел по Украине.
  • В результате российских ударов в Павлограде пострадали 34 человека, из них пятеро – дети.
  • Россия нанесла удары авиацией по Черниговской области, авиабомба убила ребенка.

Читайте также: Воздушные силы: Россия могла запустить больше ракет. Такие удары – это своего рода тренировки

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаракетный удароборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 