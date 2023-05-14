В Аахене на специальной церемонии Международная премия имени Карла Великого 2023 года вручена президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

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На церемонии вручения премии выступили мэр Аахена Сибилла Койпен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и получавший премию президент Владимир Зеленский.

Премия Карла Великого ежегодно с 1950 года присуждается за вклад в объединение Европы тем, кто "внес значительный вклад в осуществление идеалов, под которыми учреждена премия".

Премия названа в честь основателя Франкской империи Карла Великого, который был в 800 году коронован в Риме как "император Запада". Столица Карла Великого находилась в Аахене, там он и похоронен.

13 мая Зеленский начал новую серию европейских визитов с поездки в Италию и Ватикан, а в ночь на 14 мая прилетел в Германию.

14 мая французские медиа сообщили, после завершения визита в Германию Зеленский планирует прилететь в Париж.

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