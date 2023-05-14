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Зеленскому и народу Украины вручена премия Карла Великого за вклад в объединение Европы видео

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 19:12
Вручение Владимру Зеленскому и народу Украины премии Карла Великого в Аахене (Фото - скриншот из видео)
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В Аахене на специальной церемонии Международная премия имени Карла Великого 2023 года вручена президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

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На церемонии вручения премии выступили мэр Аахена Сибилла Койпен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и получавший премию президент Владимир Зеленский.  

Премия Карла Великого ежегодно с 1950 года присуждается за вклад в объединение Европы тем, кто "внес значительный вклад в осуществление идеалов, под которыми учреждена премия".

Премия названа в честь основателя Франкской империи Карла Великого, который был в 800 году коронован в Риме как "император Запада". Столица Карла Великого находилась в Аахене, там он и похоронен.

Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийпремияГермания
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