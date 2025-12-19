Часть Одессы осталась без воды, света и тепла из-за российской атаки
В результате российской атаки на Одессу 18 декабря поврежден объект критической инфраструктуры и часть города осталась без света, тепла и воды. Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и и.о. городского головы Игорь Коваль.
Без электро-, водо- и теплоснабжения осталась густонаселенная часть города. Специалисты работают над восстановлением подачи коммунальных услуг.
Известно об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение.
Лысак добавил, что ударной волной также получило повреждения жилье одесситов. Снова временно остановлено в обоих направлениях движение транспорта на трассе Одесса-Рени.
По информации Коваля, в результате ночной вражеской атаки обесточены объекты критической инфраструктуры. Это привело к временному прекращению водоснабжения в части Пересыпского района города.
Он сообщил, что с 08:30 организован подвоз технической воды по следующим адресам:
→ ул. Лузановская, 67 – возле офиса УК "Клевер";
→ ул. Жолио-Кюри, 26;
→ ул. Князя Владимира Великого, 135;
→ ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета "Таврия В";
→ Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 – во дворе (заезд на площадку между домом № 1 и ТЦ "Сильпо");
→ ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;
→ ул. Академика Заболотного, 12;
→ парк "Энтузиастов";
→ ул. Семена Палия, 70 – возле магазина "Ева";
→ ул. Семена Палия, 83.
- В ночь на 18 декабря российские войска атаковали несколько областей Украины, в том числе, Одесскую. Пострадали семь человек.
- В тот же день россияне ударили дроном по машине, которая ехала по мосту в Одесской области. От полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. На трассе Одесса – Рени M-15 было временно остановлено движение в обоих направлениях и приостановлена работа пунктов пропуска "Паланка – Маяки -Удобное" и "Тудора – Староказацкое".
