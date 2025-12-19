Часть Одессы осталась без воды, света и тепла из-за российской атаки

В результате повреждения объекта критической инфраструктуры у части города отсутствуют коммуникации

Атака на Одессу (Фото: Сергей Лысак / Facebook)

В результате российской атаки на Одессу 18 декабря поврежден объект критической инфраструктуры и часть города осталась без света, тепла и воды. Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и и.о. городского головы Игорь Коваль.

Без электро-, водо- и теплоснабжения осталась густонаселенная часть города. Специалисты работают над восстановлением подачи коммунальных услуг.

Известно об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение.

Лысак добавил, что ударной волной также получило повреждения жилье одесситов. Снова временно остановлено в обоих направлениях движение транспорта на трассе Одесса-Рени.

По информации Коваля, в результате ночной вражеской атаки обесточены объекты критической инфраструктуры. Это привело к временному прекращению водоснабжения в части Пересыпского района города.

Он сообщил, что с 08:30 организован подвоз технической воды по следующим адресам:

→ ул. Лузановская, 67 – возле офиса УК "Клевер";

→ ул. Жолио-Кюри, 26;

→ ул. Князя Владимира Великого, 135;

→ ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета "Таврия В";

→ Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 – во дворе (заезд на площадку между домом № 1 и ТЦ "Сильпо");

→ ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1;

→ ул. Академика Заболотного, 12;

→ парк "Энтузиастов";

→ ул. Семена Палия, 70 – возле магазина "Ева";

→ ул. Семена Палия, 83.