Частина Одеси залишилась без води, світла та тепла через російську атаку
Внаслідок російської атаки на Одесу 18 грудня пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури й частина міста залишилась без світла, тепла та води. Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та в.о міського голови Ігор Коваль.
Без електро-, водо- та теплопостачання залишилась густонаселена частина міста. Фахівці працюють над відновленням подачі комунальних послуг.
Відомо про одну постраждалу середнього ступеня тяжкості. Її доставлено до медичного закладу.
Лисак додав, що ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів. Знову тимчасово зупинено в обох напрямках рух транспорту на трасі Одеса-Рені.
За інформацією Коваля, внаслідок нічної ворожої атаки знеструмлені обʼєкти критичної інфраструктури. Це призвело до тимчасового припинення водопостачання в частині Пересипського району міста.
Він повідомив, що з 08:30 організовано підвезення технічної води за такими адресами:
→ вул. Лузанівська, 67 – біля офісу КК "Клевер";
→ вул. Жоліо-Кюрі, 26;
→ вул. Князя Володимира Великого, 135;
→ вул. Марсельська, 9 – біля супермаркету "Таврія В";
→ вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 – у дворі (заїзд на майданчик між будинком № 1 та ТЦ "Сільпо");
→ вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1;
→ вул. Академіка Заболотного, 12;
→ парк "Ентузіастів";
→ вул. Семена Палія, 70 – біля магазину "Єва";
→ вул. Семена Палія, 83.
- У ніч проти 18 грудня російські війська атакували декілька областей України, зокрема, Одеську. Постраждали семеро людей.
- Того самого дня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту в Одеській області. Від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. На трасі Одеса – Рені M-15 був тимчасово зупинений рух в обох напрямках й припинена робота пунктів пропуску "Паланка – Маяки –Удобне" та "Тудора – Старокозацьке".
