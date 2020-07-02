Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

В Киеве и 10 областях нельзя ослаблять коронавирусный карантин, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует допустимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Одному или нескольким критериям для смягчения карантина не соответствуют Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Харьковская, Черновицкая, Хмельницкая, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черниговская области.
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В Донецкой области наблюдается самая высокая в стране недельная заболеваемость. В этом регионе данный показатель составляет 274,29% при позволенных 10%. Помимо того, область не отвечает критерию по охвату населения тестированием на COVID-19.
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В Закарпатской области зафиксирован самый высокий показатель заполненности больниц для пациентов с COVID-19 – 63,55%. Также в области высокий показатель соотношения выявленных заболевших к общему числу тестов (18,52% при позволенных 11%).
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Инфографика - пресс-служба Минздрава