Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Иллюстративное фото: Роман Балук

В Киеве и 10 областях нельзя ослаблять коронавирусный карантин, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует допустимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Одному или нескольким критериям для смягчения карантина не соответствуют Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Харьковская, Черновицкая, Хмельницкая, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

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В Донецкой области наблюдается самая высокая в стране недельная заболеваемость. В этом регионе данный показатель составляет 274,29% при позволенных 10%. Помимо того, область не отвечает критерию по охвату населения тестированием на COVID-19.

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В Закарпатской области зафиксирован самый высокий показатель заполненности больниц для пациентов с COVID-19 – 63,55%. Также в области высокий показатель соотношения выявленных заболевших к общему числу тестов (18,52% при позволенных 11%).

СПРАВКА. Сейчас готовность регионов к ослаблению карантина проверяют по четырем показателям:



- загруженность больниц для пациентов с COVID-19 (должно быть занято не более 50% мест);



- количество проводимых ПЦР- и ИФА-тестов (от 24 на 100 000 населения);



- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований (не более 11%);



- динамика недельной заболеваемости в сравнении с предыдущей (прирост не более 10%).

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

1 июля в Киеве ужесточили карантин.

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Инфографика - пресс-служба Минздрава